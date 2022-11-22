Yalı Çapkını 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı, neden yok?

Yalı Çapkını 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı, neden yok?

Herkesin severek izlediği Yalı Çapkını dizisinin son fragmanını merak edenler, "Yalı Çapkını 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı, neden yok?" sorusunu arama motorlarına yazmaya başladı.

OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği ve senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı yalı Çapkını, reyting rekorları kırdı.

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor gibi isimlerin paylaştığı dizinin çekimleri Gaziantep'te başladı.

Birçok sosyalojik konuya değinen ve Antep'ten İstanbul'a kadar uzanan dizi, konusuyla herkesi etkiledi.

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in uyumu ile reyting rekorları kıran dizinin illk bölümü, Youtube üzerinden 15 Milyon kişi tarafından izlendi.

Fragmanları bile 8 Milyona yakın izlenen dizinin yeni bölümleri, iple çekiliyor ve ekran başına kilitliyor.

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'i izlemeye doyamayanlar, yeni bölümün ardından hemen yeni fragmanı bekliyor.

Son bölümü heyecan dolu bir yerde kalan dizinin, 10. bmlüm fragmanı ise merak edilmeye başlandı.

Peki, Yalı Çapkını 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı, neden yok? İşte yanıtı...

Yalı Çapkını 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı, neden yok?

Yalı Çapkını dizisinin 10. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Heyecanla beklenen fragmanın yayınlanmama sebebine dair ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Ancak dizinin yeni bölümü Star Tv yayın akışında yer alıyor. Yani bu demek oluyor ki Yalı Çapkını'nın 10. bölümü 25 Kasım saat 20:00'de izleyicisinin karşısına çıkacak.

Oyuncu kadrosu

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un başrolde olduğu dizide; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de yer alıyor.