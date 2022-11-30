Yalı Çapkını 11. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Ferit ve Seyran aşkı başlamadan bitiyor!

Star TV'de yayınlanan, ilk bölümden itibaren büyük bir hayran kitlesi oluşturan Yalı Çapkını dizi son bölümüyle ekranlara damga vurmuştu. Dizinin yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı Yalı Çapkını'ndan yeni fragman geldi.

Oyuncu kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Emre Altuğ, gibi başarılı isimler yer alıyor.

Yayınlandığı ilk bölümden itibaren, büyük bir hayran kitlesi oluşturan Yalı Çapkını dizisi, her bölümüyle izleyicileri televizyona kilitliyor.

Dizinin son bölümünde Suna evine geri döndü. Durumu öğrenen Halis Ağa, Suna’nın zorla evlilik sorununu çözdü.

Diğer yandan çocuk yapmak için elinden geleni yapan Ferit, masa tenisi maçını kazandı. Ancak Seyran’ın kendisini istemediğini kabullenemedi.

Seyran’ın Yusuf ile birlikte olup olmadığı konusunda şüpheye düşen Ferit, Seyran ve Yusuf’a bu konuyu sordu. Durumdan faydalanmak isteyen Yusuf ise birlikte olduklarını söyledi.

Yeni bölümde neler olacak?

Yeni bölüm fragmanında Ferit, gece kulübünde bir kız ile yakınlaşıyor. Pelin ve Ferit kapıda tartışmaya başlıyor. Magazinciler fotoğraflarını çekiyor.

Halis Ağa’nın fotoğrafları görmemesi için elinden geleni yapıyor. Yalı Çapkını 11. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.