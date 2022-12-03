Yalı Çapkını 12. bölüm fragmanı izleyicileri şaşırttı! Seyran baba evine dönüyor!

Star TV'de yayınlanan, ilk bölümden itibaren büyük bir hayran kitlesi oluşturan Yalı Çapkını dizi son bölümüyle ekranlara damga vurmuştu. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı Yalı Çapkını'ndan yeni fragman geldi.

Oyuncu kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Emre Altuğ, gibi başarılı isimler yer alıyor.

Yayınlandığı ilk bölümden itibaren, büyük bir hayran kitlesi oluşturan Yalı Çapkını dizisi, her bölümüyle izleyicileri televizyona kilitliyor.

Dizinin son bölümünde Seyran’ın Yusuf ile birlikte olup olmadığı konusunda şüpheye düşen Ferit, Seyran ve Yusuf’a bu konuyu sordu. Durumdan faydalanmak isteyen Yusuf ise birlikte olduklarını söyledi.

Aynı gece bir mekanda başka bir kızla yakınlaşan Ferit, eski sevgilisi Pelin’in ve kızın kavgalarını ayırmaya çalışırken gazetecilere yakalandı.

Bütün aile haberin yayınlanmaması için seferber olurken, haber sosyal medya ve gazetelere düştü. Haberi gören Kazım Ağa ise kızı Seyran’ı geri almaya geldi. Oynat bakalım…