Yalı Çapkını 13. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Seyran Ferit'i öpüyor!

Star TV'de yayınlanan, ilk bölümden itibaren büyük bir hayran kitlesi oluşturan Yalı Çapkını dizi son bölümüyle izleyicileri televizyona kilitlemişti. Dizinin 13. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı Yalı Çapkını'ndan yeni fragman geldi.

Oyuncu kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Emre Altuğ, gibi başarılı isimler yer alıyor.

Yayınlandığı ilk bölümden itibaren, büyük bir hayran kitlesi oluşturan Yalı Çapkını dizisi, her bölümüyle izleyicileri televizyona kilitliyor.

Gece mekanda Pelin ve kız arkadaşlarıyla magazinciye yakalanan Ferit, gazeteye basılan fotoğrafları dedesi görmesin diye dört döndü.

Ancak sonunda Yusuf, Kazım Ağa’ya gerçekleri açıkladı. Fotoğrafın yeni olduğunu öğrenen Halis Ağa ise Ferit’e herkesin içinde tokat attı.

Yeni bölüm fragmanında Ferit, Londra’ya gitmek için hava alanına gidiyor. Pelin ikna edemeyince Seyran’a haber veriyor. Seyran ise Ferit’i geri döndürmek için bakın ne yapıyor…