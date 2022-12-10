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Yalı Çapkını 13. bölüm fragmanı: Ferit'in gidişini Seyran durdurabilecek mi?

Yalı Çapkını 13. bölüm fragmanı: Ferit'in gidişini Seyran durdurabilecek mi?

Yalı Çapkını'ndan gelen son fragman, seyirciyi yine ekran başına kilitledi. Ferit'in yalıdan ayrılması ve New York'a gitmeye karar vermesi, Seyran cephesinde büyük bir şaşkınlığa neden oldu.