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    Yalı Çapkını 13. bölüm fragmanı: Ferit'in gidişini Seyran durdurabilecek mi?

    Yalı Çapkını'ndan gelen son fragman, seyirciyi yine ekran başına kilitledi. Ferit'in yalıdan ayrılması ve New York'a gitmeye karar vermesi, Seyran cephesinde büyük bir şaşkınlığa neden oldu.
    • 10.12.2022 - 10:30
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    Yalı Çapkını 13. bölüm fragmanı: Ferit'in gidişini Seyran durdurabilecek mi?

    OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği ve senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı Yalı Çapkını, yeni bölümleriyle devam ediyor.

    Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı dizi, reytinglerde de rekor kırıyor.

    Hem sosyal medya üzerinden hem de reytinglerde rekor kıran Yalı Çapkını, 2022 yılında yayınlanan dizilere damga vurdu.

    İlk sıradaki yerini haftalardır kaybetmeyen Yalı Çapkını, yeni fragmanı ile yine nefesleri kesti. Seyran'ın evden ayrılması sonrası Ferit, soluğu Pelin'in yanında aldı.

    Seyran'ın ayrılığının ardından New York'a gideceğini söyleyen ve havaalanına gelen Ferit için, Seyran harekete geçti.

    Peki, Ferit'in gidişini Seyran durdurabilecek mi? Bu sorunun yanıtını yeni bölümde alacağız. İşte Yalı Çapkını 13. bölüm fragmanı...

    Yalı Çapkını 13. bölüm fragmanı İZLE

    Yalı Çapkını 13. bölüm fragmanı: Ferit in gidişini Seyran durdurabilecek mi? #1


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