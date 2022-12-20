Yalı Çapkını 14. bölüm fragmanı heyecan yarattı! Ferit geri dönecek mi?

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını, son bölümüyle izleyicileri televizyona kilitlemişti. Seyran'ın Ferit'i ikna etmeye çalışması merak konusu olurken yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı Yalı Çapkını'ndan yeni fragman geldi.

Oyuncu kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Emre Altuğ, gibi başarılı isimler yer alıyor.

Yayınlandığı ilk bölümden itibaren, büyük bir hayran kitlesi oluşturan Yalı Çapkını dizisi, her bölümüyle izleyicileri televizyona kilitliyor.

Haberinin ortaya çıkmasının ardından Ferit, bütün eşyalarını toplayıp Pelin’in yanına gitti. Ardından yurt dışına gideceğini söyledi.

Elinden bir çare gelmeyen Pelin, Seyran’a haber verdi. Seyran ise Ferit’i ikna edebilmek için hava alanına gitti. Öpüşme sahneleri ise çok konuşuldu.

Yeni bölümde neler olacak?

Seyran, Ferit’i ikna edebilecek mi? Ferit’in kaybolmasının ardından fenalaşan Halis Ağa ölüyor mu? Ailesi Ferit’i bulabilecek mi? İşte yeni bölüm fragmanı…