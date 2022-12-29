Star TV’nin fenomen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını, 15. bölüm 2. fragmanıyla izleyicisini şaşkına çevirdi. Seyran ve Ferit’i tekrar birleştiren bebek mi olacak? İşte yeni fragman…

OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı Yalı Çapkını'ndan yeni fragman geldi.

Oyuncu kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Emre Altuğ, gibi başarılı isimler yer alıyor. Yayınlandığı ilk bölümden itibaren, büyük bir hayran kitlesi oluşturan Yalı Çapkını dizisi, her bölümüyle izleyicileri televizyona kilitliyor.

Dizinin son bölümünde yurt dışına çıkmajtan vazgeçen ve geri dönen Ferit, Seyran’ı da alıp evine geri döndü. Ancak gerginlik dur darak bilmiyor. Ferit ve Seyran tekrar birbirine girdi.

Arayı düzeltmek için yalıya gelen Kazım Ağa, kızı Seyran’ı almak istediğini ve kızına gelip gelmeyeceğini sordu. Seyran’ın babasının teklifini kabul etmesi üzerine, Seyran yalıyı terk etti.

Seyran ve Ferit arasındaki evlilik bitme noktasına gelirken yeni bölüm ikinci fragmanı yayınlandı. İlk fragman ve ikinci fragman arasındaki fark ise izleyiciyi şaşkına çevirdi.

Yeni bölümde neler olacak?

Ferit, Seyran'ı kaçırıp bir eve götürüyor ve geceyi birlikte geçiriyorlar. Ferit ve Seyran arayı düzeltmek için ellerinden geleni yapıyor. Son çare ise 'bebek' oluyor...