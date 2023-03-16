Yalı Çapkını 24. bölüm 2. fragmanı izleyicileri hayal kırıklığına uğrattı! Ferit ve Seyran resmen boşanıyor! Star TV ekranlarında yayınlanan ve her Cuma reyting rekorları kıran Yalı Çapkını dizisinden yeni fragman geldi. Ferit ve Seyran arasında gerçek aşkın başlaması beklenirken diziden ters köşe geldi. İşte Yalı Çapkını 24. bölüm 2. fragmanı...

OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı Yalı Çapkını dizisinden yeni bölüm fragmanı geldi. Oyuncu kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Emre Altuğ, gibi başarılı isimler yer alıyor. Yayınlandığı ilk bölümden itibaren, büyük bir hayran kitlesi oluşturan Yalı Çapkını dizisi, her bölümüyle izleyicileri televizyona kilitliyor. Yeni bölümde neler olacak? Dizinin son bölümünde Ferit ve Seyran arasındaki yakınlaşma izleyicileri mutlu etmişti. Yeni bölümde bir anda çıkıp gelen Pelin’in annesi ortalığı karıştıracak. Diğer yandan Seyran sonunda Ferit’e kendini teslim etmeye karar vermişken, Gülgün ve Ferit’in konuşmasına denk gelecek. Ardından yüzüğünü atacak. Peki Ferit ve Seyran boşanacak mı? İşte yeni bölüm fragmanı…