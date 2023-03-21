Yalı Çapkını 25. bölüm fragmanı dengeleri değiştirecek! Ferit ve Pelin... Star TV'nin reyting rekorları kıran Yalı Çapkını dizisinden yeni bölüm fragmanı geldi. Yalı Çapkını'nda bu bölüm dengeler değişecek. Seyran'ın yerine Pelin mi gelecek? İşte yeni bölüm fragmanı...

OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı Yalı Çapkını dizisinden yeni bölüm fragmanı geldi.

Oyuncu kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Emre Altuğ, gibi başarılı isimler yer alıyor.

Yayınlandığı ilk bölümden itibaren, büyük bir hayran kitlesi oluşturan Yalı Çapkını dizisi, her bölümüyle izleyicileri televizyona kilitliyor.

Yeni bölümde neler olacak?

Dizinin son bölümünde Gülgün ve Ferit'in konuşmalarına şahit olan Seyran, yüzüğünü atmıştı. Ferit bu durum karşısında ne yapacak?

Ferit ve Seyran arası giderek açılırken, Ferit'in “İzin ver senin için değişmeye devam ediyim” sözleri fragmana damga vurdu.

Diğer yandan Seyran, Pelin'in annesi ile görüştü. Ferit ve Pelin'i görünce hayatının şokunu yaşadı. İşte dengeleri değiştiren fragman...

Yalı Çapkını 25. bölüm fragmanı