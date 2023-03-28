Yalı Çapkını 26. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! "Kalıbının adamı ol Ferit!" Star TV ekranlarında reyting rekorları kıran Yalı Çapkını dizisinden nefes kesen fragman geldi. Ferit ve Seyran arasında neler olacak? İşte yeni bölüm fragmanı...

OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı Yalı Çapkını dizisinden yeni bölüm fragmanı geldi.

Oyuncu kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Emre Altuğ, gibi başarılı isimler yer alıyor.

Yayınlandığı ilk bölümden itibaren, büyük bir hayran kitlesi oluşturan Yalı Çapkını dizisi, her bölümüyle izleyicileri televizyona kilitliyor. Dizinin yeni bölümünde bakın neler olacak…

Yeni bölümde neler olacak?

Dizinin son bölümünde Seyran, Ferit’e yüzüğünü geri verdi ve boşanmak istediğini belirtti. Ancak yeni bölümde Ferit, arayı düzeltmek için elinden geleni yapacak.

Bütün özelini Pelin’e anlatan Ferit, Seyran’ı küplere bindirecek. Peki Seyran ve Ferit barışacak mı? İşte yeni bölüm fragmanı…

Yalı Çapkını 26. bölüm 2. fragmanı