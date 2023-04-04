Yalı Çapkını 27. bölüm 2. fragmanı: Kazım baba resti çekti! "Düşündüm taşındım, boşanacaksınız!" Star TV'nin reyting rekorları kıran Yalı Çapkını dizisinden nefes kesen fragman geldi. Ferit ve Seyran dönülmez bir yola girdi. İşin içine Kazım Ağa girince ortalık karışacak. İşte Yalı Çapkını 27. bölüm 2. fragmanı...

OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı Yalı Çapkını dizisinden yeni bölüm fragmanı geldi.

Oyuncu kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Emre Altuğ, gibi başarılı isimler yer alıyor.

Yayınlandığı ilk bölümden itibaren, büyük bir hayran kitlesi oluşturan Yalı Çapkını dizisi, her bölümüyle izleyicileri televizyona kilitliyor. Dizinin yeni bölümünde bakın neler olacak…

Yeni bölümde neler olacak?

Dizinin yeni bölümünde Seyran evi terk edecek. İfakat, fırsatı kaçırmayıp Pelin ve annesi ile görüşecek.

Diğer yandan Pelin'in annesi, Kazım Ağa ile iş birliği içerisine girecek. Kazım Ağa ise son noktayı koyacak...

Yalı Çapkını 27. bölüm 2. fragmanı