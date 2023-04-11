Yalı Çapkını 28. bölüm 2. fragman yayınlandı! "Ben de onu seviyorum, hem de çok..." Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını yepyeni fragmanıyla ekranlara damga vurdu. Ferit ve Seyran'ın dönülmez bir yola girmesi sonucunda neler olacak? Seyran'ın "Ben de onu seviyorum, hem de çok seviyorum" sözleri heyecan yarattı. İşte Yalı Çapkını 28. bölüm fragmanı...

OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı Yalı Çapkını dizisinden yeni bölüm fragmanı geldi. Oyuncu kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Emre Altuğ, gibi başarılı isimler yer alıyor. Yayınlandığı ilk bölümden itibaren, büyük bir hayran kitlesi oluşturan Yalı Çapkını dizisi, her bölümüyle izleyicileri televizyona kilitliyor. Son bölümde Seyran ve Ferit arasındaki gerginlik büyümüş, Seyran evi terk etmişti. Kazım Ağa araya girince boşanma kesinleşmişti. Ferit bu olanlara daha fazla dayanamayıp Seyran’ı almaya gitti. Üstüne Kazım Ağa’dan tokat yiyen Ferit, Seyran’ı alabilecek mi? Seyran bu durumda ne yapacak? İşte yeni bölüm fragmanı… Yalı Çapkını 28. bölüm 2. fragman Dizinin yeni bölüm fragmanında Ferit, Seyran'ı alamadan dönüyor. Halis Ağa ve Kazım Ağa arasındaki gerilim büyüyor. Diğer yandan Suna'nın başkasıyla evlenmesini istemeyen Abidin, Suna'ya çok sevdiğini ve evlenmek istediğini söylüyor. Seyran'ın fragmanın sonunda "Ben de onu seviyorum, hem de çok seviyorum" sözleri ekranlara damga vurdu.