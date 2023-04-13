Yalı Çapkını 28. bölüm 3. fragmanı: Ferit ve Seyran boşanıyor! Seyran'ın yeni aşkı... Star TV'nin fenomen dizisi Yalı Çapkını yarın akşam izleyicileri televizyona kilitleyecek. Ferit ve Seyran geri dönülmez bir yola giriyor. Tam yeni umut derken, Tarık karakteri dahil oluyor. Bakın Seyran ve Tarık arasında neler olacak! İşte Yalı Çapkını 28. bölüm 3. fragmanı...

OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstleniyor. Senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı Yalı Çapkını dizisi Star TV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Oyuncu kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Emre Altuğ, gibi başarılı isimler yer alıyor. Yayınlandığı ilk bölümden itibaren, büyük bir hayran kitlesi oluşturan Yalı Çapkını dizisi, her bölümüyle izleyicileri televizyona kilitliyor. Yeni bölümde neler olacak Dizinin yeni bölümünde Ferit, Seyran'ı geri dönmeye ikna edemeyecek. Seyran ve Ferit aşkı son bulacak. Diziye yeni dahil olan Tarık karakteri ise Seyran'ın güzelliğine hayran kalacak. Peki Seyran ve Tarık arasında bir şey olacak mı? İşte yeni bölüm fragmanı... Yalı Çapkını 28. bölüm 3. fragman