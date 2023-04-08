Yalı Çapkını 28.bölüm fragmanı! "Bitti bu iş Ferit, git" Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanında Kazım Ağa'nın tokadını yiyen Ferit, Seyranın ayaklarına düşerken, kapının yolu da gözüktü.

Star TV'nin rekortmen dizisi Yalı Çapkını, yeni bölümüyle dün akşam ekrana geldi.

Reytinglerde yine kendini gösteren Yalı Çapkını, Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Emre Altuğ, Çetin Tekindor gibi isimlere yer veriyor.

Yalı Çapkını son bölümünde Ferit’in elini havada yakalayan Seyran için ipler kopma noktasına gelir ve soluğu Kazım’ın evinde alır. Halis Ağa, Seyran’ın evi terk ettiğini öğrenince çok sinirlenir. İfakat ise bu gelişmeden memnundur.

Seyirciler heyecanla yeni bölümü beklerken, 28.bölümden fragman da geldi.

Yalı Çapkını 28. bölüm fragmanı

Dizinin yeni bölüm fragmanında Ferit, Seyran'ı evden almaya gitti ancak Kazım'dan tokatı yedi.

Seyran'ın ayaklarının dibine düşen Ferit'e kapıyı gösteren Kazım, "Oğlum bu Korhanların hepsi mi yüzsüz, git bitti bu iş Ferit, defol evimden" dedi.

Ferit, Seyran'a elini uzatıp, "Elimi uzatıyorum sana, gel gidelim buradan" derken Seyran yanıtsız kaldı.

İşte Yalı Çapkını yeni fragman...