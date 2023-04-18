Yalı Çapkını 29. bölüm 2. fragman: Ferit ve Tarık, Seyran için karşı karşıya geliyor! Bakın kim kazanacak... Star TV ekranlarında reyting rekorları kıran Yalı Çapkını dizisi yeni bölümüyle fırtınalar estirecek. Ferit'in, Seyran'ı Tarık'a kaptırmaya hiç niyeti yok. Bakalım bu savaştan kim galip çıkacak? İşte Yalı Çapkını 29. bölüm 2. fragmanı...

OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstleniyor. Senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı Yalı Çapkını dizisi Star TV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Oyuncu kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Emre Altuğ, gibi başarılı isimler yer alıyor. Yayınlandığı ilk bölümden itibaren, büyük bir hayran kitlesi oluşturan Yalı Çapkını dizisi, her bölümüyle izleyicileri televizyona kilitliyor. Yeni bölümde neler olacak? Dizinin yeni bölümünde Kazım Ağa, Seyran ve Suna'nın yıldırım nikahı ile evlenmeleri için elinden geleni yapacak. Ancak Ferit vazgeçmiyor. Seyran'ın geri dönmesi için çabalayan Ferit, Tarık'ın Seyran'ı istediğini öğreniyor ve karşısına dikiliyor. Seyran'ı Tarık'a bırakmaya niyeti yok. Bakın bu savaştan kim galip çıkacak? Yalı Çapkını 29. bölüm 2. fragman