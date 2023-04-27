Yalı Çapkını 30. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Tarık geldi, Ferit bitti "Sana yaşadıklarını unutturacağım" Star TV ekranlarını fenomen dizisi Yalı Çapkını'ndan yeni fragman geldi. Ferit ve Tarık arasındaki gerilim giderek büyüyor. Tarık Seyran'ı alıp götürürken bakın Ferit ne yapacak? İşte Yalı Çapkını 30. bölüm 2. fragmanı...

OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstleniyor.

Senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı Yalı Çapkını dizisi Star TV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor.

Oyuncu kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Emre Altuğ, gibi başarılı isimler yer alıyor.

Yayınlandığı ilk bölümden itibaren, büyük bir hayran kitlesi oluşturan Yalı Çapkını dizisi, her bölümüyle izleyicileri televizyona kilitliyor.

Yeni bölümde neler olacak?

Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümünde Tarık ve Kazım Ağa, Seyran'ı almaya gidiyor. Ferit ise eli kolu bağlı bir şekilde olanları izliyor.

Sinirleri alt üst olan Ferit, gece eğlenmeye çıkıyor, geceyi Pelin ile geçiriyor. Tarık bu durumda boş durmayacak.

Ferit'in basına yansıyan görüntülerini Seyran'a gösterecek. Tarık ve Seyran evlilik yolunda ilerlerken bakın Ferit ne yapacak...