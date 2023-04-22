Yalı Çapkını 30. bölüm fragmanı yayınlandı! Seyran seçimini yaptı "Hazır ol acılara, yeni başlıyor!" Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nda dengeler değişiyor. Dün akşam yayınlanan bölümüyle ekranlara damga vuran fenomen diziden yeni fragman geldi. Seyran boşanma protokolünü imzaladı, Tarık devreye giriyor. İşte Yalı Çapkını 30. bölüm fragmanı...

OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstleniyor.

Senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı Yalı Çapkını dizisi Star TV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor.

Oyuncu kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Emre Altuğ, gibi başarılı isimler yer alıyor.

Yayınlandığı ilk bölümden itibaren, büyük bir hayran kitlesi oluşturan Yalı Çapkını dizisi, her bölümüyle izleyicileri televizyona kilitliyor.

Yeni bölümde neler olacak?

Son bölümde Halis Ağa, Seyran'ı zorla yalıya getirdi ve boşanma protokolünü imzalattı. Saffet Ağa ise Kazım ile birlikte Seyran'ı almak için konağı basıyor.

Ferit, boşanmanın verdiği sinirle ailesini ve dedesini karşısına alıyor. Seyran ile konuşmak istiyor.

Ancak Seyran tercihini yapıyor. Ferit, Seyran ile Tarık'a "Bundan sonra olacaklardan ben sorumlu değilim. Hazır ol acılara, yeni başlıyor. Bugünü bu otoparkı unutturmayacağım sana" sözleriyle tehdit savuruyor.

Yalı Çapkını 30. bölüm fragmanı