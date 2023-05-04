Yalı Çapkını 31. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Artık bambaşka bir Ferit Korhan var! İntikam yükleniyor... Star TV ekranlarında reyting rekorları kıran Yalı Çapkını dizisinden yeni fragman geldi. Ferit'in Pelin'e evlenme teklifi ettiğini duyan Seyran, boş durmayacak. Bakın yeni bölümde neler olacak! İşte Yalı Çapkını 31. bölüm 2. fragmanı...

OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstleniyor.

Senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı Yalı Çapkını dizisi Star TV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor.

Oyuncu kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Emre Altuğ, gibi başarılı isimler yer alıyor.

Yayınlandığı ilk bölümden itibaren, büyük bir hayran kitlesi oluşturan Yalı Çapkını dizisi, her bölümüyle izleyicileri televizyona kilitliyor.

Yeni bölümde neler olacak?

Dizinin yeni bölümünde Ferit, büyük intikam yemini ediyor. Seyran'a inat olsun diye Pelin'e evlenme teklifi ediyor.

İlk duruşmaları gerçekleşecek olan Ferit ve Seyran arasında gerilim büyüyor. Seyran, Ferit ile Pelin'in evleneceğini duyduktan sonra hesap sormaya gidiyor.

Ferit'in son sahnede kullandığı "İşte buna kaybetmek deniyor. Henüz anlamıyorsunuz bunu ama teker teker öğreteceğim size" sözleri fragmana damga vuruyor.

Yalı Çapkını 31. bölüm 2. fragmanı