Yalı Çapkını 31. bölüm fragmanı yayınlandı! Beklenen gün geldi: Ferit ve Seyran hakim karşısında... Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'ndan beklenen fragman geldi. Ferit ve Seyran arasında ipler tamamen kopuyor. Beklenen mahkeme günü geldi. Ferit ve Seyran hakim karşısına çıkıyor. Duruşma sonrasındaki sürpriz izleyicileri şaşkına çevirecek. İşte Yalı Çapkını 31. bölüm fragmanı...

OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstleniyor.

Senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı Yalı Çapkını dizisi Star TV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor.

Oyuncu kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Emre Altuğ, gibi başarılı isimler yer alıyor.

Yayınlandığı ilk bölümden itibaren, büyük bir hayran kitlesi oluşturan Yalı Çapkını dizisi, her bölümüyle izleyicileri televizyona kilitliyor.

Yeni bölümde neler olacak?

Boşanma protokolünü zorla imzalayan Ferit ve Seyran için boşanma davası açılıyor. Beklenen duruşma günü geliyor.

Ferit, Pelin’e evlenme teklifi ediyor. Abidin her ne kadar bu kararından vazgeçtirmeye çalışsa da başaramıyor.

Büyük zorluklarla evlenen Ferit ve Seyran’ın evliliği bitiyor mu? Bakın duruşma sonunda neler yaşanacak? İşte Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı…

Yalı Çapkını 31. bölüm fragmanı