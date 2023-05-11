Yalı Çapkını 32. bölüm 2. fragmanı ekranlara damga vurdu: "Sevmekten vazgeçemiyorum..." Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nda dengeler değişiyor. Boşanmak istemeyen Ferit ve Seyran'ı zor günler bekliyor. Diziden yeni fragman geldi. Ferit'in "Bunların hesabını tek tek sormazsam bana da Ferit Korhan demesinler" sözleri ekranlara damga vurdu. İşte Yalı Çapkını 32. bölüm 2. fragmanı...

OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstleniyor. Senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı Yalı Çapkını dizisi Star TV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Oyuncu kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Emre Altuğ, gibi başarılı isimler yer alıyor. Yayınlandığı ilk bölümden itibaren, büyük bir hayran kitlesi oluşturan Yalı Çapkını dizisi, her bölümüyle izleyicileri televizyona kilitliyor. Yeni bölümde neler olacak? Dizinin son bölümünde boşanma davası izleyicileri şoke etti. Yeni bölümde ise dava henüz sonuçlanmadı. Ferit, Pelin ile evliliğe adım atarken Seyran’dan da vazgeçemiyor. Seyran, Ferit’ten boşanmak istemediğini anlıyor. Peki Ferit ve Seyran barışacak mı? İşte yeni bölüm fragmanı… Yalı Çapkını 32. bölüm 2. fragman