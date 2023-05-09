Yalı Çapkını 32. bölüm fragmanı sosyal medyayı yıktı geçti! Aşk yeniden... "Çok seviyorum" Yalı Çapkını dizisinin yeni bölüm fragmanı sosyal medyanın gündemine oturdu. Boşanma davasının sonucunu merak eden izleyiciler şoke olacak. Ferit ve Seyran aşkı yeniden mi başlıyor? Kazım Ağa bu duruma ne diyecek? İşte Yalı Çapkını 32. bölüm fragmanı...

OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstleniyor. Senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı Yalı Çapkını dizisi Star TV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Oyuncu kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Emre Altuğ, gibi başarılı isimler yer alıyor. Yayınlandığı ilk bölümden itibaren, büyük bir hayran kitlesi oluşturan Yalı Çapkını dizisi, her bölümüyle izleyicileri televizyona kilitliyor. Yeni bölümde neler olacak? Dizinin son bölümünde Ferit ve Seyran'ın boşanma davası görülüyordu. Peki Ferit ve Seyran boşandı mı? Seyran, duruşmanın ardından bayıldı. Ferit'i çok sevdiğini dile getiren Seyran'ın, son sahnede Ferit ile yakınlaşması sosyal medyada çok konuşuldu. Yalı Çapkını 32. bölüm fragmanı