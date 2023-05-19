Yalı Çapkını 33. bölüm 2. fragmanı: Ferit ve Seyran'ın mutluluğu uzun sürmeyecek... Geçtiğimiz Salı günü izleyici karşısına çıkan Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını bu akşam da yeni bölümüyle ekranlarda yer alacak. Ferit ve Seyran'ın aşkı sosyal medyada çok konuşulurken aralarından birinin vurulması izleyicileri şoke edecek. İşte Yalı Çapkını 33. bölüm 2. fragmanı...

OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstleniyor. Senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı Yalı Çapkını dizisi Star TV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Oyuncu kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Emre Altuğ, gibi başarılı isimler yer alıyor. Bu hafta iki bölüm birden yayınlanacağı duyurulan Yalı Çapkını, salı günü ekranlara damga vurdu. Bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan diziden yeni fragman geldi. Yeni bölümde neler yaşanacak? Ferit, Seyran, Abidin ve Suna birlikte hayat kurmak istemektedirler. Ancak Tarık bu duruma izin vermeyecektir. Ferit’in ve Seyran’ın birbirlerine sevdiklerini söylemesi sosyal medyada çok konuşulacak. Ancak ikilinin mutlulukları uzun sürmeyecek. İşte yeni bölüm fragmanı…