Yalı Çapkını 33. bölüm fragmanı: Ferit öldü mü? Tam Seyran'la kavuştu derken...

OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstleniyor.
Senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı Yalı Çapkını dizisi Star TV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor.
Oyuncu kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Emre Altuğ, gibi başarılı isimler yer alıyor.
Yalı Çapkını dizisi dün akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Diziden bu hafta iki bölüm yayınlanacağı müjdesi geldi.
Cuma günü Yalı Çapkını 33. Bölümüyle ekranlarda yer alacak. Yeni bölümü heyecanla beklenirken ilk fragman geldi.
Yeni bölümde neler olacak?
Dizinin son bölümünde Ferit ve Abidin, Suna'nın düğüne gizlice girerek Suna ve Seyran'ı kaçırdı.
Herkesten uzaklaşan 4'lü ortalığı karıştırdı. Aileler birbirine girdi. Fuat, Ferit'i bulmaya gidecek ve kardeşine yardım edecek.
Korhan'ların aldığı üzücü haber, izleyicilerin aklına Ferit'in vurulmasını getirdi. Yeni bölümde Ferit'in ölüp ölmediği ortaya çıkacak. İşte yeni bölüm fragmanı...