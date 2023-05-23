Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı yayınlandı! Seyran, Pelin'e haddini bildirdi: "Biz Ferit'le ayrılmayacağız" Fuat Korhan'ın ölümünden sonra sosyal medyada gündem olan Yalı Çapkını dizisinden heyecanla beklenen fragman geldi. Ferit, Fuat'ın intikamını alabilecek mi? Seyran yalıya geri dönüyor. Bundan sonra neler olacak? İşte Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı...

OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstleniyor. Senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı Yalı Çapkını dizisi Star TV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Oyuncu kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Emre Altuğ, gibi başarılı isimler yer alıyor. Son bölümde Fuat Korhan'ın ölümünden sonra sosyal medyada büyük ses getiren Yalı Çapkını dizisinden beklenen fragman geldi. Yeni bölümde neler olacak? Fuat Korhan'ın ölümünün ardından Korhan ailesi yıkılıyor. Ferit abisinin ölümü için kime hesap soracak? Tarık'ın peşine düşecek mi? Pelin, Fuat'ın ölümünü Seyran'ın üzerine yıkacak ve onu kabul etmeyeceklerini söyleyecek. Ancak Seyran Ferit'le ayrılmayacaklarını belirterek Pelin'e haddini bildirecek. Seyran yalıya geri dönecek. Ferit ile yaptığı duygusal konuşma ekranlara damga vuracak. İşte yeni bölüm fragmanı... Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı