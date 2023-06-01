Yalı Çapkını 35. bölüm 2. fragman: Ferit, Tarık'a haddini bildiriyor! "Kimsenin karısına göz dikmeyeceksin" Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisi, yeni bölümüyle Star TV ekranlarına damga vuracak. Kazım Ağa'nın Seyran'ı Tarık'a teslim etme sonucunda bakın Ferit ne yapacak? İşte Yalı Çapkını 35. bölüm 2. fragmanı...

OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstleniyor. Senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı Yalı Çapkını dizisi Star TV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Oyuncu kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Emre Altuğ, gibi başarılı isimler yer alıyor. Son bölümde Seyran’ın zorla yalıdan götürülmesiyle büyük ses getiren Yalı Çapkını dizisinden beklenen fragman geldi. Yeni bölümde neler olacak? Dizinin yeni bölümünde Kazım Ağa, Seyran'ı yalıdan kaçırarak Tarık'ın evine getirecek. İki kızını da teslim ediyor. Seyran, Suna'ya Ferit'le birliktelik yaşadıklarını anlatırken, Tarık'ın kulağına gidecek. Peki Tarık ne yapacak? Seyran'ın evlendirilmesine engel olmak isteyen Ferit, elindeki silah ile Tarık'ın karşısına çıkacak. İşte yeni bölüm fragmanı... Yalı Çapkını 35. bölüm 2. fragman