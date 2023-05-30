Yalı Çapkını 35. bölüm fragmanı sosyal medyayı salladı! Seyran ölüyor... "Namus meselesi başka mesele" Star TV'nin fenomen dizisi Yalı Çapkını'ndan bomba gibi bir bölüm geliyor. Seyran ve Ferit'in birlikte olmasının ardından Tarık'ın Kazım Bey'e "Namus meselesi başka mesele. Babası olarak temizlemek senin boynunun borcu" dediği sahne sosyal medyada olay yarattı. İşte Yalı Çapkını 35. bölüm fragmanı...

OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstleniyor. Senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı Yalı Çapkını dizisi Star TV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Oyuncu kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Emre Altuğ, gibi başarılı isimler yer alıyor. Son bölümde Fuat Korhan'ın cenazesi sonrası sosyal medyada büyük ses getiren Yalı Çapkını dizisinden beklenen fragman geldi. Yeni bölümde neler olacak? Dizinin yeni bölümünde Seyran ve Ferit'in birlikte olduklarını öğrenen Tarık, Ferit'in ailesini tehdit ediyor. Fuat'ı öldürdüklerini belirten Tarık, Seyran ile görüşmeye devam ederse Ferit'in de öleceğini söylüyor. Diğer yandan Kazım Ağa'ya söylediği "Namus meselesi başka mesele. Babası olarak temizlemek senin boynunun borcu" sözleri sosyal medyada olay yarattı. İşte yeni bölüm fragmanı... Yalı Çapkını 35. bölüm fragmanı