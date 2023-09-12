OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstleniyor.
Senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı Yalı Çapkını dizisi Star TV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor.
Oyuncu kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Emre Altuğ, gibi başarılı isimler yer alıyor.
Fenomen dizi, 9 Haziran’da sezon finali yapmıştı. Ferit’in vurulması ise izleyicileri şoke etmişti. Yalı Çapkını’ndan beklenen fragman geldi.
Yeni bölümde neler yaşanacak?
Yalı Çapkını'nın yeni bölümünde Ferit'in ailesi her ne kadar Seyran'ı istemese de, Ferit ve Seyran yeniden evleniyor.
Diğer yandan Halis Ağa'nın yurt dışında yaşayan kızı ve oğlu geri dönüyor. İfakat'ın işi git gide zorlaşacak...