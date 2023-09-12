Yalı Çapkını 37. bölüm 2. fragman: Hem düğün, hem misafir! Yeni sezon yıkılacak... Star TV’nin reyting rekortmeni Yalı Çapkını, yeni sezonuyla ekranlara geri dönüyor. Ferit ve Seyran kavuşuyor. Yeni bölümde hem düğün hem de misafirler izleyicileri şaşkına çevirecek. İşte Yalı Çapkını 37. bölüm 2. fragman…

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstleniyor. Senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı Yalı Çapkını dizisi Star TV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Oyuncu kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Emre Altuğ, gibi başarılı isimler yer alıyor. Fenomen dizi, 9 Haziran’da sezon finali yapmıştı. Ferit’in vurulması ise izleyicileri şoke etmişti. Yalı Çapkını’ndan beklenen fragman geldi. Yeni bölümde neler yaşanacak? Yalı Çapkını'nın yeni bölümünde Ferit'in ailesi her ne kadar Seyran'ı istemese de, Ferit ve Seyran yeniden evleniyor. Diğer yandan Halis Ağa'nın yurt dışında yaşayan kızı ve oğlu geri dönüyor. İfakat'ın işi git gide zorlaşacak...

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