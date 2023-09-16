Yalı Çapkını 38. bölüm fragmanı: Yalıda dengeler değişiyor "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" Dün akşam yeni sezonuyla Star TV ekranlarında damga vuran Yalı Çapkını dizisinden yeni bölüm fragmanı geldi. Yalıdakilerin korkulu rüyası Nükhet ve oğlu yalıya döndü. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. İşte Yalı Çapkını 38. bölüm fragmanı...

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstleniyor. Senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı Yalı Çapkını dizisi Star TV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Oyuncu kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Emre Altuğ, gibi başarılı isimler yer alıyor. Fenomen dizi yeni sezonuyla dün akşam izleyici karşısına çıktı. Reytinglerde zirveye oturan diziden yeni bölüm fragmanı geldi. Yeni bölümde neler olacak? Yalı Çapkını dizisinin son bölümünde Halis Ağa'nın kızı ve torunu yalıya döndü. Halis Ağa, çocuklarından intikamını alacak. Yalıda tüm dengeler değişecek. Orhan'ı evlatlıktan reddedecek. Öte yandan Ferit ve diğer torun Kaya karşı karşıya gelecek. Dizinin bir sonraki bölümü izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.

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