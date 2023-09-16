OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstleniyor.
Senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı Yalı Çapkını dizisi Star TV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor.
Oyuncu kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Emre Altuğ, gibi başarılı isimler yer alıyor.
Fenomen dizi yeni sezonuyla dün akşam izleyici karşısına çıktı. Reytinglerde zirveye oturan diziden yeni bölüm fragmanı geldi.
Yeni bölümde neler olacak?
Yalı Çapkını dizisinin son bölümünde Halis Ağa'nın kızı ve torunu yalıya döndü. Halis Ağa, çocuklarından intikamını alacak.
Yalıda tüm dengeler değişecek. Orhan'ı evlatlıktan reddedecek. Öte yandan Ferit ve diğer torun Kaya karşı karşıya gelecek.
Dizinin bir sonraki bölümü izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.