Yalı Çapkını 39. bölüm 2. fragmanı: Kabus dolu günler geliyor! Herkes aynı yalıda... Yeni sezonuyla adından söz ettiren Yalı Çapkını dizisinden yeni bölüm fragmanı geldi. Diziye dahil olan Nükhet ve Kaya tüm dengeleri değiştirdi. Ferit, Kazım Ağa’ları da alıp yalıya döndü. Bakın yeni bölümde neler olacak… İşte Yalı Çapkını 39. bölüm 2. fragmanı!

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstleniyor. Senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı Yalı Çapkını dizisi Star TV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Oyuncu kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Emre Altuğ, gibi başarılı isimler yer alıyor. Yeni sezonuyla ekranlara damga vuran Yalı Çapkını dizisinden beklenen fragman geldi. Tüm dengeler değişiyor. Cümbür cemaat yalıya! Nükhet ve Kaya ile birlikte yaşamak istemeyen Ferit, Seyran'ın ailesine gidiyor. Kendi işini kurmak için dedesinden para istediğinde, Halis Ağa destek çıkmıyor. Ferit çareyi yalıya dönmekte buluyor ancak tek başına değil... İşte yeni bölüm fragmanı!