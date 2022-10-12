Yalı Çapkını 4. bölüm 2. fragmanı: Ferit'in Seyran kıskançlığı başladı

Yalı Çapkını'nda işler karışmaya başladı. Ferit, Seyran ve ablasının arasını bozarken, kapıya dayanan davetsiz missfir ise yalıda işleri iyice kızıştırdı.

OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı Yalı Çapkını'ndan yeni fragman geldi.

Yayınlanan son fragmanında; yalıda işlerin karıştığı görülürken, Seyran ise babasının elini öpmeye gitti.

Seyran'ın ablasını ziyarete gelen ve sözleri ile onu kışkırtan Ferit, kıskançlık tohumlarını abla-kardeşin arasına sokmayı başardı.

Seyran'ın rahatsız olmasını isteyen ablası, eski aşkını İstanbul'a çağırdı ve ona bazı gerçekleri anlattı.

Kapıya dayanan eski sevgili Ferit'in Seyran'ı kıskanmasına neden oldu.Seyran'ın korku dolu bakışları, yeni bölümü bekleyenleri heyecanlandırdı.

İşte Yalı Çapkını 4. bölüm 2. fragmanı....

Yalı Çapkını 4. bölüm 2. fragmanı İZLE