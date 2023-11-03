Yalı Çapkını 44. bölüm 2. fragman: Ferit 2. kez baba oluyor! Biri Pelin’den diğeri ise… Cuma akşamlarının favori dizisi Yalı Çapkını’nda işler tamamen karışacak. Diziden yeni bölüm fragmanı geldi. Ferit’in ikinci çocuğu ortaya çıkıyor. Bakın annesi kim! İşte Yalı Çapkını 44. bölüm 2. fragman…

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ensonhaber.com

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını, başarılı performansı ve sürükleyici hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Emre Altuğ, ve Şerif Sezer gibi usta isimlerin başrolde yer aldığı dizi, kısa sürede büyük bir hayran kitlesi edindi ve reytinglerde üst sıralarda yer alıyor.

Son bölümüyle izleyicileri etkisi altına alan Yalı Çapkını dizisinden yeni fragman geldi.

Geçtiğimiz bölümde Pelin'in hamileliği gündeme gelmiş ve bu olay izleyiciler arasında büyük bir tartışmaya neden olmuştu. Ferit’in ikinci çocuğu ortaya çıkıyor.

Ferit'in ikinci çocuğu bakın kimden!

Evin hizmetçisi Sultan'la ilk ilişki deneyimini yaşayan Ferit, bunu daha fazla gizleyemedi. Sultan her şeyi Seyran'da anlattı.

Seyran Ferit'e, Sultan'ın kızının ondan olup olmadığını sordu. Ferit'in sessiz kalması kafalarda soru işareti bıraktı.

Öte yandan Kaya ve Suna evlilik kararı alıyor, ancak tüm aile buna karşı. Bakalım engelleri aşabilecekler mi...