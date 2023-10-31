Yalı Çapkını 44. bölüm fragmanı: Kaya kızı kaptı, Ferit kahrından ölecek... Star TV’nin reyting rekortmeni Yalı Çapkını dizisinden yeni fragman geldi. Bakın yeni bölümde neler olacak… İşte Yalı Çapkını 44. bölüm fragmanı…

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ensonhaber.com

Star TV ekranlarında izleyicii le buluşan Yalı çapkını dizisi büyük başarı elde etti.

Kısa sürede yoğun bir hayran kitlesi oluşturan dizi, son bölümüyle adeta izleyicileri ekran başına kilitledi.

Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Emre Altuğ, Şerif Sezer gibi isimlerin yer aldığı diziden beklenen fragman geldi.

Geçtiğimiz bölümde Pelin’in hamileliği tepki çekmişti. Ferit yavaş yavaş Pelin’le mi yakınlaşıyor? Seyran ne yapacak? Tüm gizemler yeni bölümle açığa çıkacak.

Kaya ve Suna ilişki yaşıyor

Ferit ve Seyran, Sultan konusunda yüzleşiyor. Seyran her şeyi öğreniyor. Öte yandan tüm olanlardan bunalan İfakat, Nükhet'i öldürmeyi kafasına koyuyor.

Suna ve Kaya yavaş yavaş yakınlaşmaya başladı. Kaya, Ferit'e Suna ile evlenmek istediğini söylüyor. İşte yeni bölüm fragmanı...