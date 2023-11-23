Yalı Çapkını 47. bölüm 3. fragman: "Karnındaki çocuk benim değil" Pelin ve Abidin yasak aşkı... Star TV ekranlarında reyting rekorları kıran Yalı Çapkını dizisinden yeni bölüm fragmanı geldi. Ferit'in Pelin'e bebeğinin kendisinden olmadığını söylemesi izleyicileri şoke etti. Abidin ve Pelin kaçacak mı? Bakın yeni bölümde neler yaşanacak...

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ensonhaber.com

Her Cuma akşamı ekrana gelen ve geniş bir hayran kitlesi tarafından ilgiyle takip edilen "Yalı Çapkını" dizisi, seyircileri her hafta yeni sürprizler ve etkileyici sahnelerle buluşturuyor.

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Emre Altuğ ve Şerif Sezer gibi deneyimli isimleri kadrosunda barındıran dizi, bir kez daha seyircilerin ilgisini çekmeyi başardı.

Dizinin senaryosunu Leyla Uslu Oter ve Ekin Akçay kaleme alırken, yönetmen koltuğunda deneyimli isim Burcu Alptekin bulunuyor.

Son bölümüyle adeta nefes kesen Yalı Çapkını dizisinden yepyeni fragman geldi. Bütün sır ifşa oluyor. İşte yeni bölümde yaşanacaklar...

Bebeğin babası Ferit değil!

Ferit, Seyran'la aralarını bozmaya çalışan kişinin Pelin olduğunu öğreniyor ve Pelin'e hesap sormaya gidiyor.

Bebeğin de kendisinden olmadığını belirten Ferit, bakalım nasıl kurtulacak. Öte yandan Pelin'in dayısı, Pelin'i zorla evlendiriyor.

Ferit duruma engel olabilmek için Abidin'le Pelin'i kaçıracak. Bakalım Pelin ve Abidin arasında bir şeyler olacak mı? İşte yeni bölüm fragmanı...