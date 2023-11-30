Star TV ekranlarında büyük bir başarıya imza atan Yalı Çapkını dizisi, her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitliyor.
Heyecan dolu sahneleri ve duygusal anlarıyla her hafta izleyicilerde merak uyandırmayı başarıyor.
Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Emre Altuğ ve Şerif Sezer gibi deneyimli oyuncuların yer aldığı dizi, güçlü kadrosuyla dikkatleri üzerine çekiyor.
Senaryosunu Leyla Uslu Oter ve Ekin Akçay'ın yazdığı, deneyimli yönetmen Burcu Alptekin'in yönetmen koltuğunda olduğu dizi, son bölümüyle ekranlara damga vurdu.
Diziden yeni bölüm fragmanı geldi.
Bütün sırlar ifşa olacak!
Pelin'in hamile olduğunu öğrenen Seyran, Ferit'i terk etmeden önce Halis Ağa ile konuşacak. İfakat ve Orhan arasındaki yasak aşkı söyleyecek.
Öte yandan Suna, intikam için Kaya'nın evlenme teklifini kabul edecek. Bakın yalıdan önce kimi kovacak...
Sosyal medyada Pelin'in bebeğinin Ferit'ten olmadığı, Seyran'ın ise yakın zamanda hamile kalacağı iddiaları dönüyor. İlerleyen bölümlerde ortaya çıkacak.