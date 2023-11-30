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Yalı Çapkını 48. bölüm 2. fragman: Ferit'e ikinci bebek geliyor, bakın annesi kim…

Yalı Çapkını 48. bölüm 2. fragman: Ferit'e ikinci bebek geliyor, bakın annesi kim… Her Cuma Star TV2de izleyiciyle buluşan Yalı Çapkını dizisinden bomba gibi bir fragman geldi. Ferit ve Seyran defteri tam kapandı derken, sürpriz bir gelişme yaşanacak. Bakın yeni bölümde neler olacak...