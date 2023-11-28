Star TV ekranlarında her Cuma izleyiciyle buluşan Yalı Çapkını dizisi, büyük bir ilgiyle takip ediliyor.
Seyircileri her hafta yeni sürprizlerle ve etkileyici sahnelerle buluşturarak merak uyandırmaya devam ediyor.
Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Emre Altuğ ve Şerif Sezer gibi deneyimli isimlerin yer aldığı kadro, diziye olan ilgiyi canlı tutuyor.
Senaryosunu Leyla Uslu Oter ve Ekin Akçay'ın kaleme aldığı, deneyimli yönetmen Burcu Alptekin'in yönetmen koltuğunda oturduğu dizi, son bölümüyle heyecanı doruklara çıkardı.
Diziden beklenen fragman geldi. Bakın yeni bölümde neler olacak…
Seyran ve Ferit bitti!
Dizinin son bölümünde Seyran, tüm gerçekleri öğrenmişti. Artık Pelin'in Ferit'ten bir çocuğu olacağını biliyordu.
Yeni bölüm fragmanında ise Ferit ve Seyran'ın ayrılıkları izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Bakalım Ferit Seyran'ı geri kazanabilecek mi? İşte Yalı Çapkını 48. bölüm fragmanı...