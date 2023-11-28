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Yalı Çapkını 48. bölüm fragmanı ağlattı! Pelin evlendi, Seyran defteri kapandı

Yalı Çapkını 48. bölüm fragmanı ağlattı! Pelin evlendi, Seyran defteri kapandı Star TV'nin reyting rekortmeni Yalı Çapkını dizisinde tüm dengeler değişiyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Seyran her şeyi öğrendi. Bakın Ferit şimdi ne yapacak...