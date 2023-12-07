Yalı Çapkını 49. bölüm 2. fragman: Pelin’in bebeği bakın kimdenmiş… Star TV'nin fenomen dizisi Yalı Çapkını, yeni fragmanıyla gündemi salladı. Bütün gerçekler ortaya çıkıyor. Bakalım Pelin bundan sonra ne yapacak... İşte Yalı Çapkını 49. bölüm 2. fragman...

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ensonhaber.com

Star TV ekranlarında seyirciyi ekran başına kilitleyen ve büyük bir izleyici kitlesi tarafından takip edilen Yalı Çapkını dizisi, her bölümüyle adından söz ettiriyor.

Dizi, heyecan dolu sahneleri ve duygusal anlarıyla her hafta izleyicilerde büyük bir merak uyandırıyor.

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Emre Altuğ ve Şerif Sezer gibi deneyimli oyuncuların paylaştığı dizi, güçlü ve etkileyici kadrosuyla dikkat çekiyor.

Senaryosunu Leyla Uslu Oter ve Ekin Akçay'ın kaleme aldığı diziden yeni bölüm fragmanı geldi. Bakın neler olacak…

Gerçekler ortaya çıkıyor

Dizinin yeni bölümünde Suna ve Kaya sürpriz bir şekilde nikah kıyıyor. Suna ailesini yalıdan gönderiyor.

Öte yandan Gülgün, kocası Orhan ve Dicle'yi evde basıyor. Orhan'a tokatı yapıştırıyor.

Sosyal medyada yer alan iddialara göre ise ilerleyen bölümlerde Pelin'in bebeğinin Ferit olmadığı ortaya çıkacak. Babası ise şimdilik bilinmiyor.

İşte yeni bölüm fragmanı...