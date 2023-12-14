Yalı Çapkını 50. bölüm 2. fragman: Seyran hikayesi bitecek mi? Ölüm yakın… Her Cuma Star TV'de izleyiciyle buluşan Yalı Çapkını dizisinden yeni bölüm fragmanı geldi. Dizi, bu hafta hayranlarını şoke edecek. Seyran ve Ferit arasında neler olacak neler... İşte Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı!

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ensonhaber.com

Star TV'nin reyting rekortmeni Yalı Çapkını dizisi, her hafta olduğu gibi seyircileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.

OGM Pictures imzalı olan dizi, Leyla Uslu Oter ve Ekin Akçay tarafından kaleme alınan senaryosuyla izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Emre Altuğ ve Şerif Sezer gibi deneyimli ve başarılı oyuncuların yer aldığı diziden yeni fragman geldi.

Yeni bölüm fragmanıyla merak uyandıran dizide bakın neler olacak neler…

Dengeler değişiyor

Halis Ağa, Ferit’in Seyran’dan boşanması ve Pelin’le evlenmesi konusunda baskılarına devam ediyor. Ferit vazgeçecek mi?

Öte yandan Halis Ağa, Orhan’ın yaptıklarına rağmen Orhan’ı affediyor ve Gülgün eşyalarını toplayıp yalıyı terk ediyor.

Son sahnede Ferit, Seyran’ın karşısına çıkıyor, bakalım tercihi ne olacak… Sosyal medyada ise Seyran’ın öleceği iddiaları yer alıyor. Ancak iddialar henüz doğrulanmadı.

İşte Yalı Çapkını 50. bölüm 2. fragman...