Yalı Çapkını 50. bölüm fragmanı: Herkes Abidin sanıyordu! Bebeğin babası bakın kimmiş... Star TV ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını dizisi yeni bölümüyle izleyicilere şok etkisi yaratacak. Pelin'in bebeğinin babası milyonların kafasını karıştırdı. Birçok kişi Abidin sanıyordu, bakın kim çıktı... İşte Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı!

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ensonhaber.com

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını, her hafta olduğu gibi yine büyük bir heyecanla beklenen yeni bölüm fragmanıyla seyircileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.

OGM Pictures imzalı dizinin senaryosunu Leyla Uslu Oter ve Ekin Akçay kaleme alıyor.

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Emre Altuğ ve Şerif Sezer gibi deneyimli ve başarılı oyuncuların yer aldığı dizi, güçlü ve etkileyici kadrosuyla dikkat çekiyor.

Dizi son bölümüyle izleyicileri şaşırtmayı başardı. Yeni bölümde ise tüm gerçekler ortaya çıkıyor.

Bebeğin babası ortaya çıkıyor!

Dizinin yeni bölüm fragmanında Ferit, Seyran'ın peşini bırakıp gece hayatına dönüyor. Seyran ise Ferit'in arkasını toplamaya devam ediyor.

Öte yandan Suna, yalıda Pelin'in hakkından geliyor. Sosyal medyada konu haline gelen Pelin'in bebeğinin babası ortaya çıkıyor.

Sosyal medya kullanıcıları bebeğin babasının Kaya olabileceğini iddia ediyor. İlerleyen bölümlerde durum netleşecek.

İşte Yalı Çapkını 50. bölüm fragmanı...