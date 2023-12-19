Yalı Çapkını 51. bölüm fragman: Abidin şoke oldu! Meğer Pelin’in bebeğinin babası… Star TV’nin fenomen dizisi Yalı Çapkını, son bölümüyle reyting rekorları kırdı. Dizinin yeni bölümü heyecanla beklenirken ilk fragman geldi. Sonunda bebeğin babası ortaya çıkıyor. İşte Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı…

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ensonhaber.com

Star TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını, bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitlemyi başardı.

OGM Pictures imzasını taşıyan dizi, Leyla Uslu Oter ve Ekin Akçay'ın kaleme aldığı sürükleyici senaryosuyla izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor.

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Emre Altuğ ve Şerif Sezer gibi deneyimli ve başarılı oyuncuların üstlendiği dizinin yeni bölümü heyecan yarattı.

Ve beklenen fragman geldi. Bakın yeni bölümde neler olacak neler…

Bebeğin gerçek babası ortaya çıkıyor

Haftalardır izleyicilerin kafasında soru işareti yaratan Pelin, yalı hayatının son günlerini yaşıyor.

Zerrin kapıda Pelin üzerinden tehdit alırken, Abidin her şeyi duyacak. Sonunda kimden hamile olduğu ortaya çıkacak.

Öte yandan Seyran ve Ferit, bir kez daha bir araya gelecek. Bakalım evlilikleri tamam mı, devam mı...