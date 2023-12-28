Star TV’nin izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisi Yalı Çapkını, bu hafta da büyük merak uyandırdı.
OGM Pictures imzası taşıyan dizi, Leyla Uslu Oter ve Ekin Akçay'ın özgün senaryosuyla izleyicileri etkilemeye devam ediyor.
Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Emre Altuğ ve Şerif Sezer gibi deneyimli ve başarılı oyuncuların unutulmaz performanslarıyla başrolü üstlendiği dizi, son bölümüyle herkesi büyülemişti.
Her hafta heyecanla beklenen yeni bölümden 2. fragman geldi. Bakın neler olacak…
Suna ve Abidin basıldı
Seyran ve Ferit artık bitti. Seyran’ın bütün yaşadıklarını canlı yayında anlatması, hem kendi ailesini hem de Korhan’ları derinden sarstı.
Halis Ağa, Seyran’ın bu yaptığının sonucunda Ferit’i evden kovuyor. Öte yandan Suna ve Abidin giderek yakınlaşıyor. Kaya, ikisini bahçede basacak. Bakın sonrasında neler olacak!
İşte Yalı Çapkını 52. bölüm 2. fragman...