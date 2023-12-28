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Yalı Çapkını 52. bölüm 2. fragman: Suna ve Abidin basıldı "Seni çok sevdim"

Yalı Çapkını 52. bölüm 2. fragman: Suna ve Abidin basıldı "Seni çok sevdim" Star TV ekranlarının fenomen dizisi Yalı Çapkını'ndan yeni bölüm fragmanı geldi. Korhanlar ailesi dağıldı, yasak aşklar bitmiyor... Bu kez Suna ve Abidin basıldı. Bakın daha sonra neler olacak! İşte Yalı Çapkını 52. bölüm 2. fragman...