Yalı Çapkını 52. bölüm fragmanı: Seyran ve Ferit’in cenazesi okundu! Korhanlar yıkılıyor... Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını, dün akşam ekranlara damga vurdu. Seyran, Korhanlar'ı dağıttı. Diziden yeni bölüm fragmanı geldi. Bakın neler olacak neler...

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ensonhaber.com

Star TV'nin reytinglerde zirveyi zorlayan ve izleyicileri adeta büyüleyen dizisi Yalı Çapkını, bu hafta da büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

OGM Pictures imzasını taşıyan dizi, Leyla Uslu Oter ve Ekin Akçay'ın kaleme aldığı etkileyici senaryosuyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Emre Altuğ ve Şerif Sezer gibi deneyimli ve başarılı oyuncuların başrollerini üstlendiği dizi, son bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi.

Heyecanla beklenen yeni bölümden ilk fragman geldi.

Ferit ve Seyran tamamen bitti

Dizinin son bölümünde canlı yayına katılan Seyran, yaşadığı her şeyi anlattı. Ferit ise canlı yayını bastı.

Ferit, Seyran'a öfke kusarken bakalım Halis Ağa olanlara dayanabilecek mi? Öte yandan Seyran'la tamamen bittiğini kabullenen Ferit, "Seni Allah'a havale ediyorum" sözleriyle fragmana damga vurdu.

İşte Yalı Çapkını 52. bölüm fragmanı...