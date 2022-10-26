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    Yalı Çapkını 6. bölüm 2. fragmanı: Seyran'ın Ferit kıskançlığını oynat bakalım

    Yalı Çapkını'nın yayınlanan son fragmanında; Seyran ve Ferit'in arasında kıskançlık rüzgarlarının estiği görüldü. Ferit'in kıskançlığını devralan Seyran, herkesi şaşırttı.
    • 26.10.2022 - 11:46
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    Yalı Çapkını 6. bölüm 2. fragmanı: Seyran'ın Ferit kıskançlığını oynat bakalım

    OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği ve senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı Yalı Çapkını, devam ediyor.

    Reyting rekorları kıran ve herkesin beğenisini kazanan dizide Afra Saraçoğlu ve Ramazan Demir başrolü paylaşıyor.

    Seyran ve Ferit'e hayat veren ikili, yayınlanan son fragmanda yine seyircinin ilgisini çekmeyi başardı.

    Yayınlanan son fragmanda; Seyran'ın Ferit'i kıskanmaya başladığı ve bu konuda adımlar attığı görüldü.

    Ferit sevgilisinden vazgçemyi göze alırken, Seyran'ın giydiklerine bile karışmaya ve kıskançlığını sürdürmeye devam etti.

    Ferit'e büyük bir iyilik yapan Seyran ise yalıdaki yerini gittikçe sağlamlaştırmaya başladı.

    İşte Yalı Çapkını 6. bölüm 2. fragmanı...

    Yalı Çapkını 6. bölüm 2. fragmanı İZLE

    Yalı Çapkını 6. bölüm 2. fragmanı: Seyran ın Ferit kıskançlığını oynat bakalım #1


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