Yalı Çapkını 78. bölüm 2. fragman: "Lütfen evlenme Ferit!" Cuma akşamları izleyiciyi ekrana kilitleyen Yalı Çapkını, heyecan dolu yeni bölümüyle geri dönüyor. Diziden yeni fragman geldi. Seyran, Ferit ve Diyar’ın evliliğine engel olabilecek mi? İşte Yalı Çapkını 78. bölüm 2. fragman…

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Haber Merkezi

Senaryosunu Leyla Uslu Oter ve Ekin Akçay’ın kaleme aldığı Yalı Çapkını dizisinin başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir paylaşıyor.

Her bölümüyle çok konuşulan dizi, izleyicileri yine ekran başına kilitlemeyi başardı.

Yayınlanan son bölümün ardından merakla beklenen yeni bölüm fragmanı ise heyecanı doruk noktasına çıkardı.

FERİT SEÇİMİNİ YAPIYOR

Dizinin yeni bölüm fragmanında Seyran ve Ferit daha çok yakınlaşıyor. Daha sık görüşmeleri Diyar'ı rahatsız etmeye başlayacak.

Seyran'ın "Evlenme Ferit, lütfen evlenme" sözleri, büyük aşkın yeniden başlama sinyalleri olarak yorumlandı.

Bakalım Ferit ne yapacak? İşte Yalı Çapkını 78. bölüm 2. fragman...