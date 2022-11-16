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    Yalı Çapkını 9. bölüm 2. fragmanı: Seyran yatakta boğuldu, Ferit dumur oldu!

    Yalı Çapkını'ndan gelen son fragman, yine nefesleri kesti. Seyran ve Ferit, Suna'yı halıya sararak kaçırdı. Suna ve Seyran'ın babası ise intikam için kolları sıvadı.
    • 16.11.2022 - 12:02
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    Yalı Çapkını 9. bölüm 2. fragmanı: Seyran yatakta boğuldu, Ferit dumur oldu!

    OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği ve senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı Yalı Çapkını, kısa süre içerisinde 1,1 milyon takipçiye  ulaştı.

    Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'u buluşturan dizi, reyting rekorları kırdı ve büyük başarılar elde etti.

    Bu başarılara her geçen gün yenisini ekleyen diziden fragman geldi. Yayınlanan fragmanda; Suna'nın kaçırıldığı görüldü.

    Seyran ve Ferit, Suna'yı halıya sararak kaçırdı ve yalıya getirdi. Ferit, Suna'yı bir süre saklamak için plan yapmaya başladı.

    Ancak işler karıştı. Suna'nın babası Seyran'ın boğazını sıkarken, Ferit tarafından yakalanddı. İşte Yalı Çapkını 9. bölüm 2. fragmanı...

    Yalı Çapkını 9. bölüm 2. fragmanı İZLE

    Yalı Çapkını 9. bölüm 2. fragmanı: Seyran yatakta boğuldu, Ferit dumur oldu! #1


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