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Yalı Çapkını 9. bölüm 2. fragmanı: Seyran yatakta boğuldu, Ferit dumur oldu!

Yalı Çapkını 9. bölüm 2. fragmanı: Seyran yatakta boğuldu, Ferit dumur oldu!

Yalı Çapkını'ndan gelen son fragman, yine nefesleri kesti. Seyran ve Ferit, Suna'yı halıya sararak kaçırdı. Suna ve Seyran'ın babası ise intikam için kolları sıvadı.