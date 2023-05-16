Yalı Çapkını bu akşam gümbür gümbür geliyor! İşte yeni bölüm fragmanı: Ferit ve Abidin düğünü basıyor... Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını, bu akşam 32. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölüm fragmanı sosyal medyayı yıktı geçti. Ferit ve Abidin'in düğünü basması ekranlara damga vuracak. İşte Yalı Çapkını 32. bölüm 3. fragmanı...

OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstleniyor. Senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı Yalı Çapkını dizisi Star TV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Oyuncu kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Emre Altuğ, gibi başarılı isimler yer alıyor. Yalı Çapkını, geçtiğimiz hafta cuma günü eski bölümüyle ekranlara geldi. Yayınlanmayan yeni bölümü bu akşam izleyici karşısına çıkacak. Sosyal medya hesabından müjdeli haberi duyuran Yalı Çapkını dizisinden yeni bölüm fragmanı da geldi. Yeni bölümde neler olacak? Dizinin yeni bölüm fragmanı sosyal medyaya damga vurdu. Suna'nın düğünü gerçekleşiyor. Ancak Ferit ve Abidin boş durmayacak. Düğüne garson olarak gizlice giren Ferit ve Abidin ne yapacak? İşte yeni bölüm fragmanı... Yalı Çapkını 32. bölüm 3. fragmanı