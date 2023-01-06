Yalı Çapkını dizisi bugün var mı? Yalı Çapkını yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Yalı Çapkını dizisi bugün var mı? Yalı Çapkını yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Bu hafta birçok dizinin yayınlanmamasının ardından, Yalı Çapkını dizisinin de yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Peki Yalı Çapkını 16. bölüm ne zaman?

OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı Yalı Çapkını dizisi her hafta Cuma günleri izleyicisiyle buluşuyor.

Oyuncu kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Emre Altuğ, gibi başarılı isimler yer alıyor. Yayınlandığı ilk bölümden itibaren, gönülleri fethetmeyi başardı.

Yılbaşının ilk haftası olan bu hafta, Yasak Elma, Camdaki Kız gibi birçok dizinin yeni bölümü yayınlanmadı. Dizilerin ya tekrarı ya da filmler ekranlardaki yerini alıyor.

Yalı Çapkını severler ise dizinin bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırıyor. Peki Yalı Çapkını bugün var mı? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilenler…

Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?

Yalı Çapkını’nın yeni bölümü 6 Ocak 2023 yani bugün Star TV’de saat 20:00’de ekranlara gelecek.

Yalı Çapkını için Twitter'da resmi hesaptan yapılan açıklama şöyle: