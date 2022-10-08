Yalı Çapkını dizisi Seyran kimdir? Afra Saraçoğlu kimdir, aslen nereli? Afra Saraçoğlu kaç yaşında?

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu'nun hayatı, yaşı ve memleketi gibi konular merak ediliyor. Peki Afra Saraçoğlu kimdir, kaç yaşında?

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisinde 'Seyran' rolüne hayat veren Afra Saraçoğlu'nun hayatı seyirciler tarafından araştırılıyor. Başarılı oyuncu daha önce Fazilet Hanım ve Kızları, Kardeş Çocukları gibi dizilerde de rol almıştı. Peki Afra Saraçoğlu kimdir?

Afra Saraçoğlu kimdir?

1997 senesinde Edremit’te dünyaya geldiği bilinen Afra Saraçoğlu, Selânik ve Girit kökenli bir ailede doğmuştur. Saraçoğlu, ilköğretim ve ortaöğretimini Antalya’da tamamlayıp Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünü kazanmıştır. Genç isim, bu bölümü okurken 2016 yılında İkinci Şans filmi ile oyunculuğa başlamıştır.

Oyunculuk kariyerine 2016 senesinde İkinci Şans filmi ile ilk kez başlangıç yapan isim, annesinin fotoğrafını Özcan Deniz'e göndermesi ve rol için deneme çekimine çağrılmasıyla rolü kapmıştır.

Oyujncu, Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay’ın başrollerini paylaştığı filmde Nurgül Yeşilçay’ın kızını oynamıştır. 2017 yılında Fazilet Hanım ve Kızları isimli ilk dizisinde 50 bölüm yer almış ve Ece karakterini canlandırdı. 2018 senesinde ise Hummel ve Pantene gibi kurumların marka yüzü olmuştur.

2020 senesinde Öğretmen dizisinde rol almış ve 2021’de Yeşilçam filminde Çağatay Ulusoy ile birlikte rol almıştır. 2021 yılında Cornetto ve Koton markalarının yüzü olmuştur.

Afra Saraçoğlu'nun sevgilisi kim?

Saraçoğlu'nun, 2018 yılından bu yana İyi Oyun filminde birlikte başrolde yer aldığı oyuncu Mert Yazıcıoğlu ile birlikte olduğu biliniyor.

Afra Saraçoğlu'nun rol aldığı diziler

2022- Yalı Çapkını Seyran

2017-2018 Fazilet Hanım ve Kızları Ece Çamkıran

2019 Kardeş Çocukları Hayat Çetin

2021 Yeşilçam Tülin Saygı

Afra Saraçoğlu'nun rol aldığı sinema filmleri

2018 İyi Oyun Ada

2018 Aşk Bu Mu? Gülüm

2016 İkinci Şans Çiçek

2017 Kötü Çocuk Kayla