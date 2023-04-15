Yalı Çapkını dizisinde dengeler değişiyor! 29. bölüm fragmanı yayınlandı "Evlenmem başkasıyla" Star TV'nin fenomen dizisi Yalı Çapkını, dün akşamki bölümüyle büyük heyecan yarattı. Saffet Ağa, daha Seyran boşanmadan Seyran'ı Tarık'a istedi. Ferit bu durumda ne yapacak? Seyran evlenecek mi? İşte Yalı Çapkını 29. bölüm fragmanı...

OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstleniyor.

Senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı Yalı Çapkını dizisi Star TV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor.

Oyuncu kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Emre Altuğ, gibi başarılı isimler yer alıyor.

Yayınlandığı ilk bölümden itibaren, büyük bir hayran kitlesi oluşturan Yalı Çapkını dizisi, her bölümüyle izleyicileri televizyona kilitliyor.

Yeni bölümde neler olacak?

Seyran ve Ferit boşanmadan Seyran’a talip çıktı. Kazım Ağa, Seyran’ın bir an önce boşanmasını, Suna ile aynı anda evlenmesini isteyecek.

Seyran olanları Ferit’e anlatacak. Ferit ise çareyi dedesiyle konuşmakta bulacak. Peki Seyran ve Ferit barışacak mı? Halis Ağa ne yapacak? İşte yeni bölüm fragmanı…