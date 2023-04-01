Yalı Çapkını dizisinde dengeler değişiyor! Yeni bölüm fragmanı yayınlandı "Dayak yemeye mecbur muyum?" Star TV ekranlarında reyting rekorları kıran Yalı Çapkını dizisi dün akşamki bölümüyle heyecan yarattı. Dizinin yeni bölümünde dengeler değişiyor. Yalı Çapkını 27. bölüm fragmanı...

OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı Yalı Çapkını dizisinden yeni bölüm fragmanı geldi.

Oyuncu kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Emre Altuğ, gibi başarılı isimler yer alıyor.

Yayınlandığı ilk bölümden itibaren, büyük bir hayran kitlesi oluşturan Yalı Çapkını dizisi, her bölümüyle izleyicileri televizyona kilitliyor. Dizinin yeni bölümünde bakın neler olacak…

Yeni bölümde neler olacak?

Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümünde Seyran ve Ferit birbirine giriyor. Ferit, Seyran'a el kaldırıyor.

Eşyalarını toplayıp baba evine dönen Seyran'ın tek umudu babasının arkasında durması. Ancak işler beklediği gibi gitmiyor. İşte yeni bölüm fragmanı...

Yalı Çapkını 27. bölüm fragmanı