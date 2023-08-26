Yalı Çapkını dizisinde şok ayrılık: Yalının gözdesi diziye veda ediyor! Göz yaşları sel olacak Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Yalı Çapkını dizisinde izleyicileri şaşkına çeviren bir ayrılık yaşanıyor. Dizinin sevilen karakteri veda ediyor.

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Yalı Çapkını dizisi, yeni sezon öncesi izleyicileri büyük bir sürprizle karşılıyor.

Dizide önemli roller üstlenen karakterlerin diziye veda etmesi, dizinin geleceği hakkında soru işaretlerini beraberinde getiriyor.

Pelo karakterini canlandıran Buçe Buse Kahraman ve annesi rolündeki Toprak Sağlam, diziden ayrılırken, sonradan diziye dahil olan Saffet ve Tarık karakterleri de ayrılık kararı aldı.

Yalı Çapkını dizisi, yeni sezon öncesinde bir kez daha ayrılık haberiyle gündemde.

Kafa karıştıran hamle!

Yalı Çapkını dizisinde Sultan karakterine hayat veren İrem Altuğ’dan kafa karıştıran bir hamle geldi.

Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından Yalı Çapkını'nı takip etmeyi bıraktı.

Dizide senaryo değişikliği yaşanması sebebiyle Sultan karakterinin de diziden ayrıldığı iddia edildi. Ancak konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.